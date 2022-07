Botramkot heeft eigen klachtenformulier. “De klant is hier géén koning, en wij willen meer klachten dan het Meldpunt”

“Wie zich gediscrimineerd voelt aan 't Botramkot of andere klachten heeft, hoeft niet meteen naar het Meldpunt aan Sint-Jacobs te lopen”, zegt Nicolas Marichal van 't Botramkot. “Wij hebben gewoon ons eigen klachtenformulier. We werken uiteraard wel samen met het Meldpunt en ook met de ombudsvrouw, maar wij willen graag de meeste klachten. Het is niet dat we ons anders gaan gedragen dan vroeger, maar toen werd er ook al ferm gezaagd. Het kan ons bijvoorbeeld niet schelen of er een lange wachtrij staat of niet, als wij goesting hebben om een pauze te nemen, dan doen we dat. En de regels zijn duidelijk. Wie een gekookt eitje wil, moet dat eerst tegen zijn of haar voorhoofd slaan. En ja, de kans bestaat dat het een rauw ei is. Spijtig. En botrams met sjokko geven we enkel aan vrouwen en homo’s. Dat is ons goed recht.”