Botramkot heeft een VIP-zone voor Brusselse hangjongeren. “Bij ons mogen ze wel het beest uithangen”

Europese recessie treft goederen­over­slag North Sea Port in eerste jaarhelft

De bedrijven in North Sea Port, waartoe de Gentse haven behoort, boekten in het eerste halfjaar van 2023 een goederenoverslag via zeevaart van 33,4 miljoen ton. Dat is 11% (-4,2 miljoen ton) minder dan in dezelfde periode in 2022. Als oorzaak wordt gewezen naar de recessie in Europa.