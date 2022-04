Boris en Maurice openen hippe, Franse bistro in Sint-Amandsberg: “Elke maand een andere kaart”

Boris Mahy (29) en Maurice Van Damme (30) leerden elkaar een tiental jaar geleden kennen in restaurant Bodo. Het was het begin van een goede vriendschap en een lange werkrelatie. Na Bodo, werkten ze nog samen in Faim Fatale en In Bocca Lupo. Boris telkens in de keuken en Maurice in de zaal. Doordat het zo goed klikte, dachten ze er al even over na om samen hun eigen zaak te starten.