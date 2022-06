Bootjeswijding verdwijnt na 73 jaar uit Afsnee, omdat uitbater Nenuphar de drukte niet meer ziet zitten

AfsneeEén dag per jaar was de mini-deelgemeente Afsnee het centrum van Gent. Dan was er de bootjeswijding, een spektakel voor iedereen die een boot bezig, maar ook voor heel veel toeschouwers. Aan de steiger naast restaurant Nenuphar wijdde de pastoor dan alle bootjes die in een lange sliert voorbij trokken over de Leie. Maar dit jaar vindt het spektakel plaats aan de Snepkaai, omdat de uitbater van de Nenuphar de drukte beu is.

Na twee jaar corona-pauze is er wel weer een bootjeswijding, maar die gaat niet langer door in Afsnee. Het gebeuren is uit zijn voegen gebarsten, zo vindt Hugues De Breyne van de Nenuphar. En helemaal ongelijk heeft hij daarin niet. Op de bootjeswijding kwam niet alleen honderden schippers af, maar ook meer dan duizend toeschouwers, allemaal samengepropt langs de Leie in dat kleine, pittoreske en anders zo rustige dorpje naast Sint-Denijs-Westrem.

Van de kaart

“Meneer De Breyne liet ons weten dat de bootwijding niet meer verenigbaar is met zijn reguliere activiteit”, zegt Yves Van Cauwenberge, Ondervoorzitter van het Koninklijk Comité Bootwijding. “Zeventig jaar aanwezigheid in Afsnee wordt hierdoor met een eenzijdige beslissing spijtig genoeg van de kaart geveegd. Met vereende krachten zijn we op zoek gegaan naar een alternatieve oplossing in de nabijheid van Afsnee, met succes. In de Gentse Leievaarders aan de Snepkaai hebben we een partner gevonden die onmiddellijk bereid was om ons te helpen de traditie van de Bootwijding levendig te houden.” En dus verkast de Bootjeswijding op zondag 26 juni naar de Snepkaai, ook een mooi decor. Daar zullen opnieuw meer dan 100 bootjes voorbij de pastoor van Afsnee varen, om gezegend het nieuwe vaarseizoen aan te vatten.

De bootjeswijding in Afsnee ontstond ooit uit een soort van jaloezie. In 1950 vond een aantal Afsneenaars dat als ze in Deurle auto’s kunnen wijden, dat zij dan in Afsnee hetzelfde moesten kunnen doen, maar dan met ‘buutjes’. Los uit de pols organiseerden zij op 20 augustus 1950 de eerste Bootwijding, waar toen 46 schippers op af kwamen. Meer dan genoeg om er een jaarlijkse traditie van te maken. In 2019 heeft het organiserend comité het predicaat ‘Koninklijk’ gekregen.

Snepkaai

Op 26 juni start het gebeuren alsnog in Afsnee, waar de Belleman de Bootjeswijding om 10.15 uur zal aankondigen vanop de roepsteen aan het romaans kerkje van Afsnee. Om 11 uur is er receptie in de Feesttent in het dorp, en in de namiddag verkast iedereen naar de Snepkaai. Om 15.30 uur start daar de bootjeswijding, geleid door pastoor Gino Grenson. Iedereen is welkom.