Bootjeswijding nieuwe stijl: meer plaats voor iedereen, maar minder idyllisch dan in Afsnee

Sint-Denijs-WestremVoor het eerst in 70 jaar heeft de Gentse bootjeswijding niet plaatsgevonden op de Leie in Afsnee, maar aan de jachthaven aan de Snepkaai. De verhuis kwam er op vraag van de uitbater van de Nenuphar. Maar ook aan de jachthaven is er een gezellig - en veel - ruimer terras. Alleen wijdde pastoor Gino hier niet van op een steiger, maar van op een boot.

De laatste bootjeswijding-pre-corona ging in 2019 door in Afsnee, met toenmalig bisschop Luc Van Looy in een hoofdrol. Vandaag was het behoorlijk anders. Geen lang sliert grote en kleinere vaartuigen die op een lange rij voorbij de pastoor en zijn wijwaterkwast passeerde dus. Pastoor Gino Grenson en zijn hulppastoor kregen een podium aan het terras, waar ze het water van de leie wijdden, en enkele gebeden uitspraken. Het aanwezige publiek lang stilhouden lukte niet, daarvoor was het terras in de zon - inclusief de nodige pintjes - te gezellig.

Volledig scherm Bootjeswijding Snepkaai: schepen Bram Van Braeckevelt is ook gewijd © VDS

Daarna klom de pastoor met gewijd water en kwast op een bootje. Om zeker te zijn werd eerst schepen Bram Van Braeckevelt even gewijd. Bootjes, schepen, schepenen, één pot nat, dacht de pastoor. Daarna voer de boot met pastoor Gino langzaam langs alle aangemeerde jachten, schepen, bootjes, kano’s en kajaks. Gino wijdde ze allemaal in het passeren. Dat ging veel sneller en efficiënter dan in Afsnee, toen alle bootjes aan de steiger passeerden, maar het had ook minder charme. Weg idyllisch beeld. Toch zijn er ook voordelen aan de nieuwe plek. Er was ruimte voor iedereen om te staan en te kijken, er was een heel ruim terras met barbecue en drankjes, en zelfs een podium dat ruimte bood aan een streep muziek. Daar zorgde onder meer de coverband ‘B44ers’ voor.

Gezelligheid troef dus, daar aan de Snepkaai. Met de zon van de partij en een hele horde schippers, was de sfeer opperbest. Even werd gevreesd dat er geen bootjeswijding meer zou zijn, toen de vaste stek in Afsnee niet meer beschikbaar bleek voor de volkstoeloop. Maar de trend is gezet voor een nieuwe traditie, de Snepkaai blijkt een waardig alternatief. Kroonprinses Elisabeth doopte zondag één schip, pastoor Gino wijdde vandaag de rest van de Gentse vloot. Op naar een goed vaarseizoen, en een tweede bootjeswijding-nieuwe-stijl volgend jaar.

Volledig scherm Bootjeswijding Snepkaai: veel werk voor pastoor Gino © VDS

Volledig scherm Bootjeswijding Snepkaai: pastoor Gino wijdt de bootjes © VDS

Volledig scherm Bootjeswijding Snepkaai: coverband B44ers © VDS

Volledig scherm Bootjeswijding Snepkaai: een gezellige terras © VDS

