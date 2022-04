Boomtown zoekt vrijwilligers: van opbouw tot bar, overal handen nodig

Gent Politie int 20.000 euro aan minnelijke schikkin­gen wegens drugsbezit op concert van Charlotte De Witte: “Ze hadden de keuze om vrijwillig afstand te doen van hun drugs”

In Flanders Expo ging afgelopen weekend het techno-evenement KNTXT door. De Gentse Charlotte De Witte speelde er een dj-set van maar liefst tien uur. Er zakten zo’n 18.000 bezoekers af naar het evenement. De politie was eveneens aanwezig. Naast genieten van de muziek hielden zij ook een oogje in het zeil en controleerden ze de feestvierders op het bezit van verdovende middelen.

