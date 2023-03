Boomtown zet derde podium op de Kouter voor opkomend talent, en lost eerste namen: “Kiosk wordt opnieuw ons hoofdpodium”

PORTRET. Tourad (45) vluchtte uit Mauritanië, traint zelf een jeugdploeg en is nu fervent Buffalo: “In het stadion van KAA Gent kom ik thuis”

Hij schrikt er zelf een beetje van: Tourad Kane (45) is intussen 20 jaar in België. “Ik geef pas een feestje als ik 20 jaar in Gent ben, want dan is het pas écht goed beginnen gaan met mij”. De energieke filmmaker is steward bij KAA Gent, een échte Buffalo dus. “Dat gevoel toen ik Gent-Dampoort voor het eerst uit liep, dat vergeet ik nooit”.