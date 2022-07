Boomtown, dat is ook gratis genieten van optredens in de imposante inkomhal van de Opera: “Letterlijk en figuurlijk het coolste podium”

Gent/Zelzate Auto geklemd tussen twee vrachtwa­gens op R4 in Zelzate: rijbaan afgesloten richting Gent-Zeehaven

Op de R4 in Zelzate is tussen het kruispunt met de Leegstraat en het kruispunt met de Rijkswachtlaan een ongeval gebeurd. Een vrachtwagen reed er in op een auto, die daardoor tegen de vrachtwagen voor hem werd gekatapulteerd. De rijbaan is volledig afgesloten.

14 juli