Boksen voor het klimaat: actie op Gentse wateren lokt veel bekijks

Gent/Wichelen Treinver­keer tussen Schellebel­le en Gent onderbro­ken: verhitte remmen zorgen voor rookontwik­ke­ling

Het treinverkeer tussen Schellebelle en Gent is momenteel onderbroken. Oorzaak is rookontwikkeling door verhitte en geblokkeerde remmen. De brandweer is ter plaatse om te blussen. Het gaat om een goederentrein die momenteel stil staat in Wetteren.

24 augustus