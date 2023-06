Boeken te vondeling gelegd in Heuvelpoortbuurt. “Lees ze, en verstop ze dan zelf opnieuw”

“Je kan geluk hebben dat jouw moord onder de radar blijft”: aantal ‘perfecte moorden’ volgens wetsdok­ters véél hoger dan vermoed

Of je de perfecte moord kan plegen? Afgaande op de onopgeloste moorden die de voorbije weken op hln.be aan bod zijn gekomen – en dat zijn nog lang niet alle gevallen – luidt het antwoord ‘ja’. “Maar dat is niet altijd omdat die persoon alles goed gepland heeft of omdat speurders fouten hebben gemaakt. Misschien moet het toeval een handje helpen”, vertelt Tom Vander Beken, professor strafrecht en criminologie aan de UGent. Een gesprek over perfecte moorden, de rol van DNA én het belang van geld.