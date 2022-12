Bockie De Repper zet Gentse restaurants opnieuw in de kijker wanneer hij twaalf restaurants op één dag bezoekt

GentHet hart van Bockie De Repper zal altijd in Aalst liggen, maar de vlogger zakt maar al te graag af naar Gent om te smullen. Dat is duidelijk in zijn nieuwe video waarin hij twaalf restaurants op een dag bezoekt.