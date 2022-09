Bob (67) wil bekende platenwinkel na meer dan 40 jaar stoppen: “Ik snak naar meer vrije tijd”

De Vynilla werd 41 jaar geleden geboren aan de brug van de Verlorenkast, boven wat vandaag café Plan B is. “Dat was heel alternatief toen”, blikt Bob terug. “Je moest langs het water gaan, langs het toilet van het café, de trap op, om tot bij mij te geraken. Maar ik heb er wel een hele mooie collectie kunnen opbouwen.”

In 1986 verhuisde de platenverzamelaar naar de Sint-Kwintensberg. Ook hier verkocht hij een mix van nieuwe en tweedehandsplaten. “Toen ik de winkel begon was dat uniek: ofwel werden er nieuwe ofwel tweedehandsplaten verkocht, maar geen enkele winkel in ons land deed de twee samen. Ik had dat gezien in Engeland en heb dat meegenomen naar hier.”