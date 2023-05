Blokken op verplaatsing blijft hard werken: de examens zijn nu echt begonnen

Brandweer waarschuwt voor gevaren bij het opladen van elektri­sche fiets: “Blijf in de buurt, er kan altijd iets misgaan”

Brandweerzone Centrum waarschuwt voor de gevaren van het opladen van een elektrische fiets, nadat in Evergem begin mei een catastrofe vermeden kon worden. Toen begon een fietsbatterij namelijk te smeulen in een garagebox, terwijl de eigenaar op zijn werk was. Dankzij snel ingrijpen van buren bleef de schade beperkt.