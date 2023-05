Blokken mét originele blokpauze? Dat kan in deze Gentse spellenwinkel

Archeolo­gie­da­gen in Gent: op wandel van het centrum naar de groene long van de stad

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van de Archeologiedagen tijdens het pinksterweekend. Zo wandel je in Gent vanuit het centrum richting de groene longen aan de rand van de Oost-Vlaamse provinciehoofdstad.