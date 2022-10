Bloemen- en sterrenzee: Film Fest Gent rolt rode loper uit voor 'onze' Lukas Dhont zijn 'Close’

Na enkele mineuredities door het coronavirus mocht Film Fest Gent voor zijn 49ste editie nog eens alles op alles zetten. Dat zag je meteen ook aan de rode loper zelf op de openingsavond, die was voor de gelegenheid uitgedost met honderden bloemen. Niet toevallig, wie de trailer van openingsfilm ‘Close’, door de Gentse regisseur Lukas Dhont, al zag, weet wat dat betekent.

Elk jaar present: acteur en filmliefhebber Dominique Van Malder heeft een goedgevulde Film Fest-agenda.

Vieren met z’n allen

Het kon dus ook niet anders dat, naast de gebruikelijke horde pers, ook heel wat bekend volk stond aan te schuiven aan Kinépolis. Gents powerkoppel, presentator Aster Nzyeyimana en actrice Lize Feryn waren ook meteen goed voor beste outfit van de avond, respectievelijk een opvallende jumpsuit en elegant wit. Met uitzondering van Dhont zelf. Die had een met gouden decoratie bestikt pak aan, het is eens iets anders dan zwart met zwart. Hij kreeg meteen ook een zoen op de wang van zijn vriend Davy Parmentier, ook creatief directeur bij VTM. Modieus gesproken was het dus ook een Gents onderonsje, al was iedereen hier vooral om te supporteren en een glas te heffen. “We kennen Lukas goed en we hebben alles na zijn overwinning in Cannes dus vrij van dichtbij meegemaakt, het is nu vooral een avond om te vieren”.

Lukas Dhont en zijn partner Davy Parmentier

Enkele ‘oude getrouwen’ mochten natuurlijk ook niet ontbreken. Filmliefhebber Dominique Van Malder probeert ook dit jaar een pak films mee te nemen. “Soundtrack is, als het goed zit, ook een personage”, zegt hij over Film Fest Gent. “Van Koreaanse film ken ik niet zo veel, maar net daarom is het goed dat deze week propvol zit met vertoningen”. Ook regisseur Stijn Coninx liet zich opnieuw zien, samen met een fiks aantal andere notoire tv-makers. Zo verscheen ook Luk Alloo op de rode loper en liet Paul Jambers zich zien. Van de cast liet vooral Kevin Janssens, naast jonge sterren Eden Dambrine en Gustav Van Daele, zich horen. “Het was zalig om met hem die kleine rol te bespreken, te zien hoe zorgvuldig hij te werk gaat. Maar het is intens, veel improviseren. Ik ben blij met het eindresultaat”, zei Janssens.

Lize Feryn en Aster Nzeyimana

Luk Alloo voor de camera's op Film Fest Gent.

Zee van politici

Ook de politiek kon natuurlijk niet achterblijven. Vooral de Gentse politici waren in grote getalen aanwezig, zo kon burgemeester Mathias De Clercq niet ontbreken. Maar hij was dus zeker niet alleen: met senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose, schepen voor Sport Sofie Bracke en schepen voor Cultuur Sami Souguir was Open Vld goed vertegenwoordigd. Tel daar ook nog Tine Heyse en Evita Willaert (Groen) bij en het schepencollege kon meteen stemmen over ‘Close’. Jan Jambon en Siegfried Bracke (N-VA) kwamen de nationale honneurs waarnemen. Helemaal achteraan sloot Karel De Gucht het rijtje, samen met zijn vrouw Mireille.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) is tevreden dat het Film Fest Gent opnieuw in volle glorie kan doorgaan.

Daarmee zit de openingsavond van Film Fest Gent er alweer op. Volgende jaar is het de 50ste editie en ook dan mogen we dus een behoorlijke opkomst verwachten. Met één nadeel: de wegen rond Kinepolis zitten volledig dicht. Of niet? Een team studenten op een bierfiets was dat een tikkeltje vergeten en bolde dus doodleuk richting rode loper. Gelukkig zijn de zalen van Kinepolis behoorlijk geluiddicht, na een korte aanmaning van de beveiliging keerden ze vrolijk terug naar de stad.

