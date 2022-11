Bloembakken en bankjes houden na de leefstraat? “We bekijken de mogelijkheden”

Leefstraten worden ‘ingericht’ met bijvoorbeeld picknickbanken of een grasmat, maar na de looptijd moeten die weer verdwijnen. De stad krijgt echter steeds meer de vraag van bewoners of sommige elementen mogen blijven staan. “Als we het hele jaar door de vraag krijgen voor een extra bank op een bepaalde locatie, nemen we dat natuurlijk op als een signaal”, zegt De Bruycker. “Daarnaast evalueren we case per case of we die elementen kunnen laten staan.”

Aan Steenakker Zuid was bijvoorbeeld een leefstraat aan de groenzone bij enkele sociale woningen. Er moet dus ook geen straat afgesloten worden tijdens de leefstraatmomenten. “Daar is een vraag om banken langer te kunnen gebruiken. In de Scandinaviëstraat waren banken en spelinfrastructuur voorzien, ook daar is de vraag gekomen om die na het leefplein te kunnen behouden. In de Zalmstraat vraagt men om de bloembakken te laten staan in de winter”, illustreerde de schepen. “Principieel nemen we deze zaken ter harte, maar we moeten case per case bekijken wat haalbaar is met de bevoegde diensten”.