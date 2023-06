Bliksem treft woning in Oostakker

MIJN STAD. Opperdeken­in Tineke De Rijck (61): “‘In Gent kunt ge niet parkeren, we komen niet meer’... Het doet pijn om dat telkens te horen”

Organisator van de Gentse Feesten op de Korenmarkt, in opvolging van papa Eli die jarenlang Opperdeken was. Volop actief binnen het dekenij- en vrijwilligersleven. Aan de slag in het SMAK. En ook nog de zorg voor haar dochter met een beperking. Opperdekenin Tineke De Rijck (61) is altijd bezig, meestal met honderd dingen tegelijk. Toch vond ze tijd om ons te vertellen waarom Gent haar zo lief is en om haar favoriete adresjes te verklappen. “In dit café kom je altijd wel een bekende tegen.”