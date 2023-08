Blijf fit na jouw dertigste met deze vier nieuwe banken in Blaarmeersen: “Belang van krachttraining wordt onderschat”

Arena Snooker in Gentse stations­buurt failliet verklaard: 20 snooker- en pooltafels onder de hamer

Jarenlang was de Arena Snooker in Gentse stationsbuurt een trekpleister voor liefhebbers van een potje snooker, maar de zaak is eind juli failliet verklaard. Het gebouw ruimt — normaal gezien — plaats voor studentenkoten. Al verzet de buurt zich hevig tegen die plannen.