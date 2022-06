Blaffende honden houden de buurt wakker: dierenasiel heeft nog één maand tijd om oplossing te vinden

GENTBlaffende honden bijten niet, maar luid is het wel. De veertig honden in het vernieuwde asiel aan de Watersportbaan veroorzaken overlast voor de buren. Het asiel zoekt nu aan sneltempo een oplossing, maar vreest dat de deadline onhaalbaar is. “Het kost ook een stevige duit en er zijn geen garanties”.

Veel glas, meer ruimte: het nieuwe dierenasiel aan de Watersportbaan, waar de vereniging in juni 2019 introk, is letterlijk transparanter voor honden en bezoekers. Maar net die bedoelde transparantie zorgt voor problemen: al snel signaleerden de buren dat het geluid van blaffende honden hun rust verstoorde. De stad legde een geluidstudie op en vroeg vervolgens aan het asiel om extra maatregelen te treffen. De deadline ligt op 1 juli.

Geen lawaai is niet haalbaar

“We hebben zowat 40 honden en gemiddeld een 200-tal katten onder onze hoede”, legt Kristien De Waele van het dierenasiel uit. “Die maken lawaai, dat is logisch. Honden blaffen, katten miauwen. Toen we naar hier verhuisden, heeft het gemeentebestuur de buren willen geruststellen door te zeggen dat er geen hinder zou zijn. Nu vragen we ons af of dat misschien geen te zware belofte was. Absoluut geen lawaai is niet haalbaar voor veertig honden”.

Quote Het budget is er, maar we hadden het graag gespen­deerd aan enkele projecten die belangrijk zijn voor het welzijn van onze dieren. Zo hadden we een klim- en leefruimte gepland voor de 240 katten onder onze hoede.

Toch komen er aanpassingen, want de connectie met de buurt is belangrijk voor het asiel. “Toen we van de overlast hoorden, is er een studie besteld en op bezoekmomenten piekte de geluidshinder. Daarom kozen we voor de verhoging van een muur én akoestische panelen. Die laatste komen er al snel, in de hokken van de dieren. Het is een kost van 25.000 euro, geld dat we liever elders hadden besteed. Het is ook nog niet duidelijk of dat voldoende zal zijn”.

Bouwvergunning

Daarnaast is er dus ook een verhoging van de buitenmuur gepland. De transparantie die het asiel beoogde, betekent namelijk ook dat er ‘spleten’ in de muur zitten en door die spleten echoot het geluid van de honden naar de buurt. De verhoging zal wellicht helpen, maar heeft ook flink wat voeten in de aarde. “Er moet een bouwvergunning voor aangevraagd worden en dat vraagt tijd. Een maand om zo’n project nog rond te krijgen, is weinig”.

Volledig scherm Archief: hondje in de kennel in het dierenasiel van Gent © Wannes Nimmegeers

“We willen wél zo snel mogelijk de last verminderen. Alle begrip dat de bewoners in stilte in hun tuin willen zitten. We willen wel benadrukken dat we een deel van de geluidshinder veroorzaken, maar niet alles”, zegt De Waele nog. “Zo is er ook een hondenschool naast ons, op de watersportbaan roepen de trainers van roeiclubs vaak door megafonen en ook de hockeyploeg traint hier”.

Eigen middelen

Het is dus alle hens aan dek om de maatregelen rond te krijgen tegen 1 juli. “Het budget voor de panelen en muurverhoging hadden we graag besteed aan een klim- en leefruimte voor onze katten. Dat is belangrijk voor hun welzijn. Er stonden ook nog andere projecten in de steigers, dus hopelijk is dit tenminste voldoende. Anders weten we niet of we het dat nog uit eigen middelen kunnen dragen”, zegt De Waele.

Dat betekent niet dat het project enkel negatieve punten heeft, benadrukt ze. “Buren kwamen door de media-aandacht ook naar ons. Met de mededeling dat ze niet allemaal even veel last ondervonden én met oplossingen die niet zo veel geld kosten. Zo hebben we onze lichtsensoren minder gevoelig laten instellen. Zo springen ze niet aan telkens er een wandelaar passeert. Want ja, daar reageerden onze honden vaak heel enthousiast op. We zoeken het dus echt overal”.

