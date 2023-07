‘Bladerunners’ op sportprotheses rond de Watersportbaan: “De prijs ligt te hoog, maar zo’n blade geeft véél kracht”

Bashir Abdi klapte de race op gang, maar de echte sterren op het looppad rond de Watersportbaan waren de ‘bladerunners’. Mensen met een prothese omdat ze één of twee benen kwijt zijn en die het rondje vervolmaken op ‘blades’, loopprotheses. Niet evident, want zo’n prothese kost ontzettend veel geld. “Het leek onmogelijk, maar ze zorgen ervoor dat ik ook in het dagelijks leven veel vooruit ga.”

Het ziet eruit als science fiction, maar de blades die Krista Bracke vastmaakt aan haar benen, blijven protheses. Het rondje van ruim 5 kilometer dat zij en haar collega-bladerunners straks lopen, vergt dus stevig wat inspanning: zeven keer zoveel als een rondje met je eigen benen. Maar voor wie met een beenamputatie nog wil sporten, zijn zulke blades een manier om sterker te worden. Enig probleem: ze zijn ontzettend duur. Met de ronde om de Watersportbaan vraagt ze, samen met het revalidatiecentrum van het UZ Gent, aandacht voor de kwestie.

Lopen om te revalideren

Krista Bracke kreeg in 2009 een streptokokken-infectie. Het leven van de voorheen kerngezonde vrt-journaliste hangt aan een zijden draadje, maar ze herstelt. De infectie levert haar wel een dubbele beenamputatie op en dus wandelt en staat ze nu met twee beenprotheses. Er volgt een intensieve revalidatie in het UZ Gent. “Ik train twee keer per week op de atletiekpiste van Racing Gent, en een keer in het revalidatiecentrum van het UZ. Een van de kinesisten daar zei mij in het begin, ooit lopen we een rondje rond de Watersportbaan. Dat leek toen onmogelijk, maar nu gaan we het toch proberen. Dankzij de blades ben ik er namelijk ook in het dagelijks leven op vooruitgegaan.”

Volledig scherm Krista Bracke wisselt haar beenprotheses voor haar blades voor de 'Blades On Track'-ronde aan de Watersportbaan. © svwg

Door te sporten kweek je, dat geldt ook voor mensen zonder amputatie, meer uithouding. Zo kan Krista nu langer op haar ‘gewone’ protheses staan, door te trainen op blades. Die zijn trouwens niet gemaakt voor gebruik in tuin of keuken, je kan ze slechts een tweetal uur dragen. Het kostplaatje is ook navenant: 7.000 euro per been, en dat prijskaartje kan stevig oplopen.

Voordelig maar prijzig

De voordelen zijn nog weinig bekend, dus organiseerde het UZ Gent een symposium. Nadien volgde de bladerun, met in het kielzog overigens ook flink wat ‘rollers’ (sporters die zelf een rolstoel voortduwen), wandelaars en lopers op gewone sportschoenen. Schepen van Sport Sofie Bracke (Open Vld) mocht niet op het appel ontbreken, net zoals Bram Van Braeckevelt. Maar ook rector Rik Van de Walle en decaan Piet Hoebeke konden de voordelen van een rondje lopen niet ontkennen en gingen mee.

Volledig scherm Aan de startlijn: de 'bladerunners' verzamelen. © svwg

Belgisch kampioen para-atletiek David Delespesse (47) heeft intussen 10 jaar ervaring met zijn blades. “In 2001 verloor ik mijn beide onderbenen bij een ongeluk. Toen heb ik tien jaar in een rolstoel gezeten en met gewone onderbeenprotheses gewerkt. In 2013 kwam mijn vader te overlijden, door zijn erfenis kon ik me blades permitteren”. Intussen is David kampioen in het verspringen, hij maakt gebruik van op maat gegoten zetstukken voor zijn blades. Voor de ‘race’ van vandaag hebben de atleten trouwens spikes onder hun blades gezet: metaal op nat grind is ideaal, ze zijn gemaakt voor de atletiekbaan. Vandaag gaat het echter om de aandacht vestigen op de voordelen van lopen, zelfs als je benen er iets anders uit zien.

“Het belang van lopen is voor mensen met een prothese niet te onderschatten. Je bouwt er opnieuw kracht mee op, je maakt je spieren sterker en ook je mentale weerbaarheid krijgt er een enorme boost door. Maar om dat te kunnen heb je blades nodig en een speciale koker”, besluit Krista Bracke nog. “Dat kost bijzonder veel geld en daarom is het niet voor elke prothesegebruiker mogelijk om te starten met lopen. Dat is jammer en om die reden is een event zoals Blades on Track nog steeds nodig”. En dan klinkt de startklap en begint de ronde.

Volledig scherm David Delespesse, Belgisch Kampioen para-atletiek, met rechts van hem Red Flamingo (nationaal para-voetbalteam) en 100 meter-loper Bjorn Nelen. © svwg

