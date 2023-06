Blaarmeersen volzet voor niet-Gentenaars: “Voorlopig geen problemen”

Mama van Raul blijft minstens twee maanden langer in cel, lichaam van jongen nog steeds niet vrijgege­ven

De aanhouding van de mama van Raul (9) is door de raadkamer opnieuw verlengd. Het levenloze lichaam van de Roemeense jongen werd twee maanden geleden uit het water gehaald in Gent. Daar werd hij in februari al in een sportzak achtergelaten nadat hij overleden was na zware mishandelingen. Omdat er nog steeds onduidelijkheid heerst rond de doodsoorzaak, is zijn lichaam nog niet vrijgegeven.