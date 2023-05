Blaarmeersen openen dit weekend deuren: hoe zit dat nu met dat hek en hoe reserveer je best een plekje?

“Ik ben de baas, knoop het in uw oren”: Gentenaar verkracht eigen vriendin (56) na banale ruzie en riskeert drie jaar cel

Van de sprookjesachtige relatie tussen beklaagde J.M. en zijn vriendin bleef na zes jaar nog maar weinig over. Liefde had plaatsgemaakt voor ruzie en bekvechten werd een dagelijkse bezigheid. Over het minste werd er gekibbeld, zo ook op 16 oktober van vorig jaar. Onenigheid over een te ondertekenen document eindigde met de verkrachting van de vrouw. Maar dat ontkent de beklaagde in alle toonaarden. “Mijn enige fout is dat ik ben ingegaan op haar avances.”