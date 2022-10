Blaarmeersen Hekkenvrij pleit opnieuw voor een open recreatiedomein, en alternatieve maatregelen. “IJzeren constructie is onzinnig”

Gent LEVENSVER­HAAL. Andrea Sempels (91) was de laatste overleven­de van de oudste drieling van Vlaanderen: “Nooit kinderen gehad, maar wel iedereen bemoederd”

“Elke hond die ze op straat tegenkwam, kreeg een koekje, elke bedelaar een centje. En dat waren er veel, want Andrea was een straatloper. En ze leefde om te geven.” Valentina Gatti vertelt met veel liefde over de tante waar ze als kind zo vaak naartoe ging, en waar ze de laatste weken van haar leven bij waakte. “Ze was de laatste overlevende van de oudste drieling van Vlaanderen. Daarover vertelde ze maar wat graag verhalen.”

4 oktober