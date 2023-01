BIZAR: Stal taxichauffeur de smartphone van een Gentse flik tijdens controle?: “Had meneer alles bekend, dan stond hij hier niet”

“Dit is een bijzonder curieus dossier, meneer de voorzitter”, zo kaderde het openbaar ministerie de feiten bij het begin van de zitting en dat bleek niet overdreven. De politie controleerde de beklaagde, een Gentse taxichauffeur, tijdens de Gentse Feesten op inbreuken tegen de taxiwetgeving. De agent nam hierbij met zijn smartphone foto’s van de taxi, maar speelde het toestel nadien kwijt. De politie dacht aanvankelijk dat de taxichauffeur de smartphone misschien ontvreemd zou kunnen hebben en fouilleerde hem tot tweemaal toe. De smartphone bleef echter spoorloos. Ook zijn taxi werd aan een grondige zoekactie onderworpen, maar ook hier zonder resultaat. De man mocht hierop beschikken, maar de politiemannen vonden het toestel even later op de grond. Een getuige vertelde hen dat hij had gezien dat de taxichauffeur dit had weggegooid, iets wat de beklaagde ten stelligste ontkent. ‘Dit is natuurlijk geen assisenzaak, maar had meneer gewoon bekend dat hij die smartphone had gestolen, was alles in der minne geregeld en had hij hier niet moeten staan”, sprak de procureur die een werkstraf vorderde voor de vermeende smartphonedief.