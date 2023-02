Bisdom schenkt 10.000 euro voor rampgebied, Burgerplicht roept op om geld te storten

GENT Speakers Corner legt cultuurbe­leid op de grill

De eerste zondag van de maand, da’s vaste prik voor debatliefhebbers want dan gaat Speakers Corner door. In februari is het thema cultuur. Bevoegd schepen Sami Souguir (Open Vld) gaat in debat met de grote cultuurhuizen zoals Viernulvier en Opera Ballet Vlaanderen. Maar wat mag cultuur kosten?

5 februari