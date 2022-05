BINNENKIJKER. Dit kot is bij de duurste van Gent: “Een inloopdouche van 2 meter, da’s een dikke plus”

GENTZowat 10.000 koten zijn er te weinig in Gent. 80.000 studenten, van wie de helft op kot wil, vechten voor elke vierkante meter vrijgekomen vastgoed. Tot 500 euro voor een kamer is schering en inslag, maar sommigen betalen bewust nog meer. Wij kijken binnen in een van de ‘luxekoten’ in Gent. Is die prijs te verantwoorden? “Ik zit hier al 6 jaar. Dan is het goed, hé.”