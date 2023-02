BINNENKIJKEN. Voormalige verffabriek werd omgevormd naar karaktervolle loft met drie slaapkamers en terras

Man krijgt tweede kans van rechter nadat hij onder invloed van cannabis gevat werd achter het stuur

‘Blowen’ en toch achter het stuur kruipen? Het leverde een man een spreekwoordelijk ritje naar de politierechtbank in Gent op. Het parket wil - twee positieve drugtests later - de man rijongeschikt laten verklaren, maar zijn advocate pleitte dat de man ondertussen van zijn verslaving verlost is. Een haaranalyse moet nu meer duidelijkheid bieden.