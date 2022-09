BINNENKIJKEN in zeventiende eeuwse trapgevelwoning in centrum Gent, te koop voor 3 miljoen euro

Wonen op de Kraanlei, dat is al bijzonder op zich. Wonen in een trapgevelwoning uit 1657, dat is nog specialer. Voor een slordige 3,1 miljoen euro kan het. Benieuwd wat je daar allemaal voor krijgt? Om te beginnen: een handelspand dat al negen jaar is ingevuld door een interieurwinkel. Via een zij-ingang kom je op de woning erboven terecht waar meerdere leefruimtes, een open keuken, twee haardvuren, een bureau en een groot terras met zwembad te vinden zijn. Op de tweede en derde verdieping vind je vier slaapkamers, twee badkamers en een dressing. Achteraan de woning is nog een garage met een studio en terras boven.