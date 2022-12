BINNENKIJKEN in het meeste extravagante kersthuis van Gent: “In augustus zijn we begonnen met opbouwen”

GentHet is zover: na maanden voorbereiden, zetten Peter Lootens (40) en Mira Meirsschaut (41) de deuren van hun extravagante kersthuis weer open in Gent. Blikvangers zijn de vele kerstbomen – meer dan twintig in totaal, waaronder enkele felroze– en het bewegende winterdorp. “Door de energieprijzen hebben we minder lichtjes opgehangen. Het zijn er nog altijd veel, maar het is toch jammer als je je moet inhouden.”

“We hebben voor een keer geen nachtwerk moeten doen om op tijd klaar te geraken”, lachen Mira en Peter – de ene gehuld in een kerstmantel, de andere in een kersttrui, beiden omringd door verlichte kerstbomen. Normaal begint het koppel in juli met de voorbereidingen van hun kersthuis, dit jaar konden ze maar in augustus starten. “We hebben geluk gehad met het weer. Doordat het weinig geregend heeft, konden we goed doorwerken. We werken altijd van binnen naar buiten. We starten met de kerstbomen uit te zetten en te versieren en hangen dan alle lichtjes op.”

Mira en Peter versieren hun huis al sinds 2008, sinds dat ze in de Groenstraat kwamen wonen in Oostakker. “We zijn toen begonnen met wat rendieren in de tuin en lichtjes errond”, vertelt Peter. Dat viel meteen in de smaak bij de buren. Het jaar erna hebben we ook de ramen versierd. Elk jaar werd dat uitgebreider en uitgebreider, wat telkens meer en meer kijklustigen opleverde. Sinds een jaar of zes halen we echt alles uit de kast.”

Volledig scherm Het kersthuis van buitenaf. Binnen is het nog meer spectulair. © Wannes Nimmegeers

‘Minder’ lichtjes

Dit jaar staan er meer dan twintig kerstbomen uitgesteld – gewone groene maar ook fluoroze exemplaren. “Peter en ik kennen elkaar 20 jaar en we zijn 10 jaar getrouwd dit jaar”, zegt Mira verliefd. “Vandaar de romantische toets.” In de hoek van de woonkamer werd een winterdorp gebouwd – compleet met een bewegende kabelbaan en verlichte huizen. Verspreid over het huis en de voortuin staan ook rendieren, sneeuwmannen, notenkrakers, elven en andere figuren. De geur van versgebakken koekjes maakt de sfeer compleet, al is dat per ongeluk: Mira maakt taarten op bestelling.

Hoeveel lichtjes er ophangen in totaal? Te veel om te bellen. “In elke boom hangen 4.000 tot 8.000 lichtjes. Buiten hangen er zeker meer dan 50.000 op, maar dat aantal is niet belangrijk voor ons. We doen dit niet omdat we het huis met de meeste lichtjes willen zijn, het gaat ons om de gezelligheid. Vandaar de naam ‘het Oostakkers Kerstsfeerhuisje’, met de nadruk op sfeer. We willen mensen gelukkig maken, geen wedstrijd winnen.”

Volledig scherm Detail van het winterdorp. © Wannes Nimmegeers

Meer dan gezelligheid

Daarom hebben Mira en Peter hun garage ook dit jaar omgevormd tot bar. Op de kaart staan hartverwarmende dranken zoals Glühwein, warme chocomelk en jenever. De opbrengst wordt gebruikt om de drankkosten te dekken, maar al de rest gaat naar Make-A-Wish. Aanschuiven kan elke vrijdag, zaterdag en zondag van 17 tot 22 uur. In de week kan je op afspraak langskomen. “Vorig jaar was een recordjaar”, zegt Peter. “We hebben toen meer dan drieduizend bezoekers gehad in een maand. Van overal kwamen ze: uit West-Vlaanderen, Limburg, zelfs Spanje en Amerika.”

En wat erna? “Hiervoor stond al ons kerstmateriaal op onze zolder, de zolder van mijn mama en een garagebox die we speciaal hiervoor huurden. Maar we hebben ons tuinhuis speciaal uitgebreid zodat we daar alles kunnen verzamelen. Of het er allemaal gaat in passen? Dat gaan we pas in februari weten.” Februari pas? Dat is even slikken. “Een kersthuis leeghalen doe je niet op één, twee, drie”, lacht Mira. “Plus, we doen het op ons gemak. Als alles weg is, voelt het hier zo leeg. Peter en ik kijken een heel jaar uit naar kerst, we zijn er verzot op. We zijn dan ook altijd wat triest als het gedaan is.”

Het Oostakkers Kerstsfeerhuisje, Groenstraat 282, 9041 Oostakker. Open op vrijdag, zaterdag en zondag van 17 tot 22 uur. In de week enkel op afspraak. Meer info via Facebook.

Volledig scherm Kerst belooft magisch te worden in dit huis. © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Detail van het winterdorp. © Wannes Nimmegeers

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.