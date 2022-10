BINNENKIJKEN in een prachtig gerenoveerde begijnenwoning in Gent, een mix van vroeger en nu

Gent Opmerke­lijk, cao-onderhande­lin­gen bij Ivago afgehan­deld zonder staking of prikacties: “Komende drie jaar sociale vrede”

Bij afvalintercommunale Ivago zijn de driejaarlijkse cao-onderhandelingen afgerond en getekend. Op zich geen nieuws, maar dat dit - in economisch moeilijke tijden - gelukt is zonder sociale onrust, is wél opmerkelijk. Cao-onderhandelingen bij Ivago staan doorgaans garant voor stakingen of minstens prikacties.

