BINNENKIJKEN in een luxe-appartement van vier verdiepingen in Gent, momenteel te koop voor net geen twee miljoen

MENDONK/GENT IN BEELD: Mendonk houdt de traditie hoog met jaarlijkse dierenwij­ding (en mastellen)

Kijk het maar even na in uw heiligenkalender: op Sint-Hubertus, dat is de patroonheilige van de jagers, worden de dieren gewijd. In Mendonk gaat dat traditioneel gepaard met een heuse stoet aan dieren die bij de kwispel van de pastoor een extra zegening voor het komende jaar krijgen.

6 november