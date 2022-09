BINNENKIJKEN in een eeuwenoude begijnenwoning in Gent: “Te koop voor net geen 2 miljoen euro”

GentParels van huizen genoeg in Gent, en al zeker in de verschillende begijnhoven die de stad rijk is. Eén daarvan, in het Sint-Elisabeth begijnhof, staat momenteel te koop voor 1,75 miljoen euro. Een grote som, maar je krijgt er wel een eeuwenoude woning, hopen luxe en een brok geschiedenis voor terug.