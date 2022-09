BINNENKIJKEN in een eeuwenoude begijnenwoning in Gent, die te koop staat voor net geen 2 miljoen euro

GentIn Gent vind je parels van huizen, zeker in de verschillende begijnhoven die de stad rijk is. Eén daarvan, in het Sint-Elisabeth begijnhof, staat momenteel te koop voor 1,75 miljoen euro. Een grote som, maar je krijgt er wel een eeuwenoude woning, hopen luxe en een stukje geschiedenis voor terug.

De begijnhoven van Gent zijn prachtige plekken om in rond te wandelen in Gent. Eeuwenlang woonden hier begijnen, vandaag zijn het vooral gelukzakken - kapitaalkrachtige gelukzakken. In het begijnhof in het centrum van Gent staat momenteel een woning te koop voor net geen 2 miljoen euro. Het huis werd in de zeventiende eeuw gebouwd en in 2015 omgebouwd tot luxewoning – met behoud van de authentieke elementen.

Binnenkomen doe je via de inkomhal waar een authentieke houten trap naar boven kronkelt. Via een stalen glasraam kom je in de eetkamer terecht, waar een schouwmantel met open haard meteen voor sfeer zorgt. Verder is er ook een woonkamer, een bibliotheek, een gastentoilet, een volwaardige keuken met berging, een bureau en een gezellige binnenkoer op het gelijkvloers. Achteraan de tuin ligt een technische ruimte en een wasplaats met toegang tot de straat. Geen zorgen: elke deur is vergrendeld met een codesysteem.

Volledig scherm Luxueuze begijnenwoning in Gent. © Found & Baker Oost-Vlaanderen

Op de eerste verdieping liggen twee slaapkamers waarvan één met dressing, een apart toilet, een badkamer met Italiaanse douche en dubbele lavabo. De tweede verdieping is volledige ingenomen door de master bedroom met maatkasten en een eigen badkamer, gescheiden door stalen glasdeuren. De badkamer beschikt over een bad, een Italiaanse inloopdouche en een apart toilet. Van luxe gesproken.

Bijna verkocht? Weet dan dat er onderaan het huis een kelder ligt, dat wandelen naar het Gravensteen slechts enkele minuutjes in beslag neemt, maar dat het hier toch rustig is. Het centrale park in het begijnhof is overigens nog maar net heraangelegd. Je leest het: hier wonen klinkt als een droom, maar je moet er de centen voor hebben. 1,75 miljoen euro om precies te zijn. Reiken je zakken niet zo diep? Droom dan gewoon even weg bij de foto’s hieronder.

Meer info via de website van makelaar Found & Baker.

Volledig scherm Luxueuze begijnenwoning in Gent. © Found & Baker Oost-Vlaanderen

