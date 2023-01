BINNENKIJKEN in een driedelig herenhuis in hartje Gent, momenteel te koop voor een kleine 3 miljoen euro.

Filip Watteeuw (Groen) “niet bang" om burgemees­ter te worden van Gent na volgende verkiezin­gen

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (60) staat ervoor open om burgemeester te worden van Gent als de kaarten goed liggen na de volgende verkiezingen. Dat heeft hij gezegd in een interview met ‘De Zondag’. “Het belangrijkste is dat Groen verder kan besturen. Het is een mogelijkheid. Ik zou daar niet bang voor zijn. We zien wel wat de kiezer zegt”, zegt hij.

15 januari