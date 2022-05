Binnenkijken in de mooiste ateliers van Vlaanderen: hier moet je zeker eens passeren in Gent en Meetjesland

GentAteliers zijn heilige plekken voor kunstenaars. Het is de ruimte waar ze van alles uitproberen, waardoor buitenstaanders er zelden welkom zijn. Tot dit weekend. Dan zetten niet minder dan tweeduizend kunstenaars in Vlaanderen hun deuren wagenwijd open voor een bijzondere inkijk. Hieronder enkele hot spots in Gent en Meetjesland.

Geen magischere plek dan het atelier, waar kunstenaars op ideetjes broeden, schetsen maken en nieuwe technieken uitproberen. Pottenkijker zijn er zelden welkom, maar tijdens Atelier in Beeld is dat anders. Dan zijn buitenstaanders drie dagen lang welkom in meer dan duizend ateliers, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Van grootse groepsateliers tot kleine zolderkamertjes, van op maat gebouwde werkplekken tot kunst aan keukentafels, van academies tot zorginstellingen, van jonge startende kunstenaars met ambitie tot gedreven senioren. Ook in Gent en Meetjesland valt er heel wat te beleven. Hieronder enkele tips.

Volledig scherm Atelier van Shirley Villavicencio Pizango in Gent. © Atelier in Beeld

Shirley Villavicencio Pizango in Gent

Shirley is een Gentse kunstenaar met Peruviaanse roots. De cross-over tussen haar jeugd in het Amazonewoud en Lima, en haar leven in Gent, is één van de belangrijkste kenmerken van haar werk. Villavicencio Pizango schildert haar portretten in een wervelend tempo. Ze gebruikt hoofdzakelijk acryl, een sneldrogend materiaal, dat toelaat om op een spontane manier te schilderen.

Lange Violettestraat 209, 9000 Gent.

Volledig scherm Atelier van Nicole Niplac © Atelier in Beeld

Nicole Niplac in Lievegem

Met heel veel passie werkt Nicole Niplac al meer dan dertig jaar in haar atelier in Zomergem. In die periode heeft ze heel wat mooie juwelen in zilver en goud ontwikkeld. Maar het liefst werkt ze in samenspraak met de klanten om samen tot een mooi juweel te komen.

Stoktevijver 14 14, 9930 Lievegem.

Volledig scherm Atelier van Dovredski © Atelier in Beeld

Dovredski in Kaprijke

Dovredski maakt vooral schilderijen, maar in zijn atelier zijn ook tekeningen, lavis en illustraties te vinden. In de werken zitten vaak maatschappelijke boodschappen verstopt. Ook knipogen naar andere kunstenaars komen regelmatig terug. Er is steeds een vorm van betrokkenheid merkbaar.

Vrouwstraat 24, 9970 Kaprijke.

Volledig scherm Groepsatelier Kruy3. © Atelier in Beeld

Groepsatelier Kruy3 in Sint-Laureins

Groepsatelier Kruy3 werd twee jaar geleden opgestart door een bevriende groep kunstenaars die meerdere disciplines beoefenen. Zo leren ze van elkaars expertise. Het sociale aspect is ook heel belangrijk in het atelier. De groept bezoekt samen musea en andere kunst gerelateerde evenementen, en gaat af en toe op weekend.

Kruyersweg 3, 9980 Sint-Laureins.

Volledig scherm Atelier van Hilde Debo in Deinze. © Atelier in Beeld

Hilde Debo in Deinze

Stap binnen in een kleine kamer vol werktuigen en edelstenen. Hier vervaardigt Hilde Debo op ambachtelijke wijze ringen, armbanden, hangers en ander mooi werk.

Kortrijksesteenweg 363, 9800 Deinze.

Volledig scherm Atelier van Pirò Pallaghy in Gent. © Atelier in Beeld

Pirò Pallaghy in Gent

Voor haar recent werk verzamelde Pirò honderden familie- en portretfoto’s van mensen uit haar geboortedorp in Hongarije. De geportretteerden ontmoette ze nooit, maar met een halve eeuw verschil wandelden ze op dezelfde wegen. Ze vertaalt en bewerkt deze foto’s in haar zeefdrukwerk, tot ze familie worden.

Lange Violettestraat 231, 9000 Gent.

Volledig scherm Loods 69 © Atelier in Beeld

Loods 69 in Gent

Achter een blauwe poort in Gent tref je elf kunstenaars in één grote loods. Kunstenaars die heel verschillende disciplines beoefenen: van fotografie, tekenkunst, schilderkunst en textiel tot keramiek en houtbewerking. Loods 69 is een ontmoetingsplek waarbij de kunstenaars elkaar stimuleren, uitdagen en blijven ontwikkelen.

Adolf Baeyensstraat 69, 9040 Gent.

Op vrijdag 13 mei zijn de ateliers open van 18 tot 22 uur. Op zaterdag 14 mei en zondag 15 mei van 10 tot 18 uur. Elk bezoek is gratis en reserveren hoeft niet. Meer info en ateliers op de website.