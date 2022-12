BINNENKIJKEN. Dit luxueuze designappartement in hartje Gent koop je voor 3,25 miljoen euro: “Riante terrassen en prachtig uitzicht”

GENT Coupure breekt records: 10.000 fietsers per dag

In oktober van dit jaar passeerden er 300.000 fietsers aan de Coupure. Dat is een absoluut record, goed voor zowat 10.000 fietsers per dag. Steeds meer mensen pendelen in Gent met de fiets, de fietsstraten worden dan ook veel gebruikt. Dat staat in cijfers die het kabinet van schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) vrijgaf.

4 december