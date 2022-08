BINNENKIJKEN. Dit indrukwekkend herenhuis aan Visserij staat te koop voor 2,6 miljoen euro

Gent Bruschetta bar in Donker­steeg na maand alweer gesloten: “In september komen we terug met iets nieuws”

In de Donkersteeg, een zijstraat van de Korenmarkt, werd begin juli een gloednieuwe bar geopend. In Mrs June werden verschillende soorten bruschetta’s geserveerd. Veel broodjes werden er echter niet gesmeerd, want amper een maand na de opening sloot de bar alweer de deuren. Het bleek geen match tussen de eigenaars van het pand en de uitbaatster.

10 augustus