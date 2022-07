Bijzondere rondleidingen opgestart in Gent met elektrische step, langs muurschilderingen van wereldberoemde ROA

Ondanks dat ROA een wereldbekende kunstenaar is, is er maar weinig over hem geweten. De artiest wentelt zich bewust in de anonimiteit, zodat zijn werken – veelal dieren in ongemakkelijke posities – voor zichzelf spreken. Wat we weten is dat Gent zijn thuisbasis is, maar dat hij erna is uitgeweken. Dat zijn werk overal ter wereld te zien is: van Londen tot Johannesburg, maar ook in Gent vind je nog heel wat parels van zijn hand.