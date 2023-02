BIJZONDERE BEELDEN: verdwaalde zwaan bezet twintig minuten Gentse fly-over

Gent Bekende slagerij Henk sluit voor onbepaalde tijd de deuren: “Opgeven is geen optie, tot je gezondheid eronder lijdt”

Henk is tot ver buiten Mariakerke bekend bij de betere vleesliefhebbers, en toch sluit de slagerij over enkele weken de deuren. Een aanhoudend personeelsprobleem heeft Henk de Vlieger (45) en Liesbet De Clercq (45) gekraakt. Na maanden zwoegen met hun twee, trekken ze de stekker er (even) uit. “Na nieuwjaar is mijn veer gesprongen”, zegt Henk.

31 januari