BIJZONDER WONEN. Nincy en Jonas wonen op de bovenste verdieping van het hoogste flatgebouw van Gent: “Vrienden klampen zich vast aan de buitenmuur”

Gent Minister Hilde Crevits bezoekt nieuw complex van Guislain voor kinderen, jongeren en volwasse­nen met psychiatri­sche problemen

Na vijf jaar uitkijken, is het einde van de werken eindelijk in zicht. Begin volgend jaar opent het psychiatrisch centrum Dr. Guislain in Gent een gloednieuw complex waar kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking terecht kunnen. Vlaams minister Hilde Crevits wilde niet wachten tot de opening en bracht nu al een werfbezoek.

18 augustus