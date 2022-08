BIJZONDER WONEN. Geert (66) woont op één van mooiste plekken van Gent, met zicht op de Graslei vanuit zijn woonkamer: “Bezoekers lopen meteen door naar het raam”

Gent Trucker die lerares Nathalie (44) greep met tankwagen kan zijn rijgedrag niet verklaren: “Ze was het hart van onze school”

Het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg (Gent) is in diepe rouw na het overlijden van leerkracht Nathalie Lacave. De 44-jarige vrouw liet gisteren het leven na een bijzonder zwaar ongeval op het Stapelplein. Haar overlijden laat een diepe leegte na bij leerlingen en collega’s. Over het ongeval zelf bestaat er nog veel onduidelijkheid. Zo heeft de chauffeur er zelf geen verklaring voor. Zijn rijbewijs is ingetrokken.

26 augustus