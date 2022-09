Bijzonder bezoek op ‘penisexpo’ in Gents museum: “We zijn toch allemaal in ons blootje geboren?”

Zwemmen, bodypainten, lasershooten of zelfs gaan bowlen. De naturisten van Naked Freedom doen alles in hun blootje, maar afgelopen weekend stond er wel een erg toepasselijke activiteit op het programma. In het Gents Universiteitsmuseum (GUM) loopt de expo ‘PHALLUS. Norm & Vorm’, een tentoonstelling volledig gewijd aan de Willy, Tarzan of flieter, zo u wil.

Na sluitingstijd liep de ‘groep enthousiaste bloteriken’ rond in het museum, begeleid door een gids van het GUM. Die laatste had -voor de duidelijkheid- wel kleren aan. “We konden de rondleiding zéér smaken”, klonk het achteraf bij Naked Freedom. Meer zelfs: de organisatie overweegt een extra editie. “De expo richt de blik naar beneden en roept zo vragen op daarboven.”

35.000 bezoekers

Voor een tweede editie hebben de naturisten nog tijd tot midden april. Sinds de start van de expo eind maart kwamen er in het GUM maar liefst 35.000 bezoekers over de vloer. De ‘penisexpo’ liep normaal gezien tot 8 januari, maar is met succes verlengd. Reden te meer voor Naked Freedom om nog eens langs te komen. “We zijn allemaal in ons blootje geboren”, klinkt het. “Er is dan toch geen natuurlijke reden om ons lichaam altijd te moeten bedekken?”