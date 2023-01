Bijzonder beeld: Blaarmeersenvijver treedt buiten z'n oevers

De Blaarmeersen is geen ‘geïsoleerde’ vijver, het water staat rechtstreeks in verbinding met de Leie. “Normaal gezien loopt het water van de vijver weg in de Leie als de waterstand te hoog is", zegt Bruno Pessendorffer van Farys. “Met de verbinding tussen de vijver en de rivier is niks mis, alleen staat het water in de Leie momenteel ook zo hoog, dat afvoeren van vijverwater niet meer lukt. Het is sowieso een probleem dat zichzelf oplost als het een paar dagen droog blijft, zoals nu voorspeld is.” En in afwachting zijn dus deze bijzonder beelden te zien. In de winter zijn er gelukkig geen redders, anders hadden die gegarandeerd natte voeten.