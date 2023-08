Bijna jaar na datum, maar nieuwe fietsbrug over R4 in Mariakerke nu toch geopend

Bermudafes­ti­val valt in het water, Bruudruus­ter­rock doorstaat de regen wel: “Fantas­tisch dat zoveel mensen toch gewoon komen”

Een zondvloed werd het niet op zaterdag, maar het regende wel, en veel. Het Bermudafestival in Ledeberg gelastte last minute nog de programmatie af, Bruudruusterrock in Oostakker ging wel gewoon door. En mét succes. Mensen bleven zelfs in de regen zingen en dansen voor het podium.