Bijna 300 Gentenaars veranderden hun naam in 2022: “De reden is vaak sterk emotioneel”

GentEen recordaantal Belgen besloot om hun voor- of achternaam officieel te wijzigen in 2022. Ook in Gent stapten opvallend veel - bijna 300 inwoners - naar de burgerlijke stand voor een naamsverandering.

Het voorbije jaar besloten heel wat Belgen om hun naam officieel te veranderen. In totaal klopten 5.104 landgenoten aan bij hun gemeente of stad om hun voornaam te wijzigen, 1.120 mensen kozen een nieuwe achternaam. Een record tegenover vorige jaren. Te wijden aan de versoepeling van de procedure in 2018, waar steeds meer Belgen jaar na jaar gebruik van maken.

Ook in Gent is dat merkbaar. In 2020 veranderden 252 Gentenaars hun naam: 228 Gentenaars veranderden hun voornaam, 24 hun achternaam. In 2021 stapten 263 Gentenaars naar de burgerlijke stand: 241 Gentenaars veranderden dat jaar hun voornaam, 22 hun achternaam. In het recordjaar 2022 lieten niet minder dan 294 Gentenaars hun naam officieel wijzigen: 267 Gentenaars veranderden het afgelopen jaar hun voornaam, 27 hun achternaam.

Om welke reden Gentenaars hun naam veranderen, wordt niet geregistreerd. “We houden enkel het aantal bij”, aldus schepen van Burgerzaken Isabelle Heyndrickx. “Maar ik kan wel meegeven dat het altijd een erg persoonlijke keuze is. Vaak is de reden praktisch: een naam die moeilijk uit te spreken is of moeilijk te schrijven is. Of het is sterk emotioneel: een bepaalde gebeurtenis waardoor je je niet langer goed voelt bij een naam.”

