Bianca en Daniël wonen in zelfgemaakte joert aan haven van Gent: “Qua comfort moeten we zeker niet inboeten”

Je zou denken: een joert aan de haven van Gent, dat is makkelijk te vinden, maar niets is minder waar. Zelfs als je het adres kent, is het toch even zoeken naar de plek waar Bianca en Daniël wonen. Tot je plots ‘hier moet je zijn’ hoort in de verte. Via een parking, voorbij een houten hek, kom je in een weelderige tuin terecht, waar Bianca ‘gedeconstrueerde kaastaart’ aan het uitschenken is voor vier. “Een recept van Ottolenghi”, glundert ze. Achter haar prijkt de joert waar ze al twee jaar verblijft.