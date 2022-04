Bezwaren buurt weggeveegd: studentenkamers in Holstraat mogen er komen

Gent Culinair festijn Fourchette is terug: vijfgangen­me­nu door chef naar keuze op geheime locatie

Fourchette is terug, na twee jaar gedwongen pauze. Deze keer gaat de culinaire hoogmis buiten door, op een geheime locatie in Sint-Denijs-Westrem. De basisformule is onveranderd gebleven: je kiest nog steeds zelf welke topchef een vijfgangenmenu voor jou klaarmaakt.

13 april