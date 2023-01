Bezoekerscijfers Gentse musea weer op peil na corona, opvallend veel jongeren geteld. Gravensteen populairste monument, S.M.A.K. meest bezocht museum

GentDe Gentse musea kregen vorig jaar 565.080 bezoekers over de vloer. Ook Historische Huizen, dat onder meer het Gravensteen beheert, lokte meer dan 630.000 bezoekers. Sterke cijfers, die tonen dat de musea opnieuw evenveel volk lokken al pre-corona. “Onder de bezoekers zien we ook opvallend veel jongeren”, zegt cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld).

zowel in het S.M.AK., het MSK, het STAM als Het Huis van Alijn was één op de drie bezoekers vorig jaar jonger dan 26. In het Industriemuseum was dat 39 procent en in het GUM zelfs 46 procent. De wereld van Kina, specifiek gericht op kinderen, spant uiteraard de kroon met 58 procent van de bezoekers jonger dan 12 jaar. Toch een opvallende trend. “Onze musea halen alles uit de kast om jongeren enthousiast te maken voor een museumbezoek, en dat loont”, zegt Souguir. “Met de komst van het GUM merken we bovendien dat de drie musea rondom het toekomstige Museumplein elkaar versterken. En ook onze Historische Huizen lokken weer veel bezoekers: we komen zelfs in de buurt van het toeristische topjaar 2019.”

Cijfers

In 2022 kwamen er 96.621 bezoekers naar het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK). Dat is 67 procent meer dan in 2021 en vergelijkbaar met de topjaren van voor de coronapandemie. De start van het feestjaar ter gelegenheid van 225 jaar MSK en de gesmaakte Baertsoen-tentoonstelling bleken bijzonder populair.

Het S.M.A.K. rondt als enige de kaap van 100.000 bezoekers, namelijk 101.348. In 2021 daalde het aantal bezoekers tot 64.675. Nu zit het museum opnieuw op het niveau van voor corona. De grote poparttentoonstelling was een succes en zorgde voor opvallend veel groepsbezoeken.

Volledig scherm Het S.M.A.K. rondde de kaap van de 100.000 bezoekers © Wannes Nimmegeers

Het STAM zag in 2022 zijn aantal museumbezoeken klimmen tot 44.180, een stijging met 36 procent in vergelijking met 2021. Het stadsmuseum zit nog niet op het niveau van voor corona, maar de nieuwe tentoonstelling ‘Skyline, hoogbouw in de Lage Landen’ lokte in anderhalve maand tijd wel al 7.312 bezoekers.

Het Industriemuseum ontving in 2022 dan weer 50.240 museumbezoekers. Daarmee doet het museum het zelfs een pak beter dan voor de pandemie. Dat is 61 procent meer dan in 2021 en maar liefst 39 procent meer vergeleken met 2019, voor de coronaperiode.

Het Huis van Alijn verwelkomde vorig jaar 36.807 bezoekers, 30 procent meer dan in 2021. De expo ‘Licht uit. Pop op’ en de samenwerking met Floraliën Gent, zowel in het museum als in de Floraliënhal, waren grote publiekstrekkers. De activiteiten buiten de muren van het museum lokten nog eens 107.432 bezoekers, met als uitschieter de expo ‘Wat een Cirk!’ in het Wintercircus met 78.000 bezoekers.

De wereld van Kina ontving in 2022 in totaal 50.744 bezoekers, 28 procent meer dan in 2021. Van dat aantal trok 64 procent naar De wereld van Kina: het Huis, 36 procent ontdekte De wereld van Kina: de Tuin.

Het GUM van de UGent gooide in zijn tweede volledige werkingsjaar meteen hoge ogen. Het nieuwe ‘Forum voor Wetenschap, Twijfel & Kunst’ mocht in 2022 liefst 98.624 bezoekers verwelkomen. Museum Dr. Guislain verraste eveneens met 65.839 bezoekers.

Volledig scherm Het GUM is zelfs aan de buitenzijde de moeite, met dank aan ROA © Wannes Nimmegeers

Tot slot was Designmuseum Gent slechts drie maanden open in afwachting van een nieuwe museumvleugel. In die periode kwamen er 20.677 bezoekers over de vloer, een kwart meer dan dezelfde periode het jaar ervoor. Na de sluiting organiseerde het museum bovendien veel activiteiten buitenshuis, zoals Design Fest Gent. Het museum kon op die manier met gesloten deuren in totaal 38.688 mensen inspireren.

Ook Historische Huizen scoren

In 2022 bezochten 632.099 mensen een of meerdere Historische Huizen. Dat is maar liefst 75 procent meer dan in 2021. Daarmee zitten de bezoekerscijfers niet ver meer onder die van het toeristische topjaar 2019. De grootste publiekstrekkers blijven het Gravensteen, het Belfort en de Sint-Pietersabdij.

Het Gravensteen kreeg 391.744 bezoekers over de vloer, dat is bijna het dubbele van 2021, toen er 197.959 bezoekers waren. 33 procent kwam uit eigen land, 18 procent uit Nederland, 12 procent uit Frankrijk, en telkens 6 procent uit Duitsland en Spanje. Ook bij Gentenaars blijft het Gravensteen populair met meer dan 16.000 Gentse bezoekers.

Volledig scherm Het Belfort lokt overwegend buitenlandse toeristen © Wannes Nimmegeers

Het Belfort lokt overwegend buitenlandse toeristen. In 2022 bestegen 125.885 bezoekers de middeleeuwse trappen. Ook dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2021, met 64.552 bezoekers.

De Sint-Pietersabdij blijft een vaste waarde als tentoonstellingshuis. De abdij verwelkomde het voorbije jaar in totaal 54.114 bezoekers. De eigen productie, de expo Wonderlijke Voyage, liep nog tot begin maart, en kende een piek in de laatste coronaluwe maanden. In oktober opende de expo ‘Grote mensen die ik kende toen ik klein was’.

De stadspaleizen in de Veldstraat, Hotel d’Hane Steenhuyse en het tegenoverliggende Huis Arnold Vander Haeghen, lokten maar liefst 46.419 bezoekers. Ook dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021. Wat betreft de Sint-Baafsabdij vonden er 13.937 bezoekers de weg naar deze rustgevende en inspirerende site.

