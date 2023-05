Bewoners verjagen inbreker in de Stadionlaan

Gentse politie moet verster­king oproepen om man te arresteren nadat hij agressief wordt na verkeerson­ge­val in Rabot

In de Pannestraat is maandagavond een man ingerekend door de Gentse politie. Dat gebeurde nadat hij zich agressief had gedragen na een verkeersongeval. De politie diende zelfs versterking op te roepen.