Bewoners veelgeplaagde straat halen slag thuis. Proefopstelling komt er niet: “Van 45 naar 2 parkeerplaatsen en omrijden langs een fietsstraat? Absurd”

Werken E40 in Drongen voorbij: autostrade opnieuw open in beide richtingen

De afbraakwerken van de brug over de E40 in Drongen zijn goed verlopen. De autostrade is ondertussen in beide richtingen vrij. Verkeershinder was er deze ochtend niet. Op maandag 18 september start de aannemer met het plaatsen van de paalfunderingen, om later de nieuwe brug op te bouwen.